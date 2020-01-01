نائب يخاطب «المالية» لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة

أرسل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، خطاب للدكتور محمد معيط وزير المالية، لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين على حساب الصناديق الخاصة في عدد من المديريات التعليمية.وقال فؤاد، إنه في إطار تفاقم أزمة تأخر صرف الأجور للعاملين على حساب الصناديق الخاصة والعقود المؤقتة، وهو ما لمسناه في الآونة الأخيرة، وفي إطار تصريحات الوزير في أحد الجلسات بمجلس النواب قائلا "لن تغمض عيناي وهناك موظف لم يتقاضى أجره في الدولة".وأشار فؤاد، إلى معاناة العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة تجاوزت الأربعة أشهر، وقبل ذلك لم يصرف لهم سوى شهر أو شهرين بحد أقصى لبعض الإدارات.وتابع فؤاد، أنه نظرًا لاستمرار هذه المشكلة بشكل دائم، وهو ماتقدمنا بصدده بالعديد من الخطابات كان آخرهم خطابنا المؤرخ في 25 مارس 2020 بشأن صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة.وأضاف فؤاد، ونظرًا لمعاناة الموظفين من تأخر صرف مرتباتهم وزيادة التزاماتهم المالية خاصةً في ظل الظروف الإقتصادية التي نشهدها، واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، نأمل سرعة تغطية حسابات تلك الصناديق وسرعة حلها لإنهاء معاناة الموظفين في ظل تلك الأيام المباركة.ومن الجدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف بـ "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.