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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب الشعب الجمهوري يهنئ السيسي بمناسبة ثورة يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:02 ص
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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أرسل حزب الشعب الجمهوري، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الـ٦٨ لثورة ٢٣ يوليو.

قال الحزب في برقيته: إن ثورة ٢٣ يوليو تمثل حدثًا فارقًا في تاريخ مصر الحديث، لأنها غيرت من وجه مصر، وأعادت لها مكانتها ومنزلتها في المنطقة.

وقدم الحزب بهذه المناسبة تمنياته بأن يُكتب لمصر الأمان والاستقرار، وأن يُكتب للرئيس دوام السداد والتوفيق، وأن يعينه على مسئولياته بما يحقق الصالح لمصر وأهلها.

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