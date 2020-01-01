أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة «الدستور» الثقافية

مع عودة الحياة تدريجيا فى كل مناحى الحياة، عادت الأنشطة الثقافية والفنية تضيىء سماء القاهرة من جديد. الــ"الدستور" ونقدم لكم نشرة بأهم الفعاليات لهذا اليوم.في السابعة مساءا،تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ التابعة للمجلس الأعلي للثقافة٬ محاضرة أونلاين٬ عبر قناة المجلس الرسمية بـ يوتيوب٬ بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية.. رسالة للشباب (الإرادة صانعة المستقبل)"يلقي المحاضرة الفنان الدكتور حماد عبد الله حماد؛ضمن سلسلة محاضرات: ( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان.وفي الثامنة والنصف مساءا، تحل الكاتبة زيزيت سالم٬ ضيفة على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، تقدم قراءة لقصتها القصيرة "مدينة الدمى" من مجموعتها القصصية "عرائس السكر".ويستقبل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساءا، الحفل الغنائي الفني والذي تنظمه الأوبرا احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.تحيي الحفل النجمة ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف.في السابعة مساءا، عبر تطبيق زووم٬ تبث أونلاين فعاليات ورشة اليوم الواحد لتعليم تشكيل الصلصال الحراري٬ والتي تنظمها مؤسسة التكية الفنية.تتناول الورشة التعريف بأدوات التشكيل المختلفة ونبذة عن استخدامات كل أداة٬ أساسيات التشكيل وبدائل الأدوات٬ طريقة الخبز المثلى للصلصال للحصول على المنتج النهائي بجودة عالية وغيرها.أما البيت الفني للمسرح، يبث في الحادية عشر عبر قناة وزارة الثقافة بـ يويتوب٬ العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" عن قصة مغنية الكورس لــ أنطون تشيخوف.العرض بطولة: الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز٬ محمد علي٬ مريم السكري٬ مروة عيد٬ بسنت صيام٬ نديم هشام ومن إخراج خالد جلال.