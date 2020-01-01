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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط طن و700 كيلو لحوم ومواد غذائية فاسدة في الدقهلية

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:58 ص
لحوم ومواد غذائية
لحوم ومواد غذائية فاسدة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكثيف حملات الرقابة والمرور على مختلف منافذ ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات.

وأشار مختار إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وضمان توافر المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها طبقا للمواصفات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية فيها.

وطبقا لتعليمات محافظ الدقهلية قامت السكرتير المساعد الليلة بقيادة حملة تضم مسئولي الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للتفتيش على محلات بيع السلع الغذائية بمدينة المنصورة.

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها امتدت حتى ساعات فجر اليوم الخميس على مول شهير بنطاق حي غرب المنصورة عن ضبط لحوم سودانية مبردة يقوم المول ببيعها باعتبارها لحوم بلدية.

كما أسفرت الحملة عن اكتشاف ثلاجة مخبأة ببدروم المول بها طن من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 700 كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنعات لحوم ومنتجات غذائية متنوعة، وإعدام 300 كيلو سلع غذائية فاسدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدي لأية محاولات للتلاعب خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.
لحوم ومواد غذائية فاسدة
لحوم ومواد غذائية فاسدة
لحوم ومواد غذائية فاسدة
لحوم ومواد غذائية فاسدة

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