ماكرون يهدد بمعاقبة تركيا بسبب عرقلة الملاحة بشرق المتوسط

هدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفرض عقوبات على من يعرقل حرية الملاحة البحرية في شرق المتوسط.وأضاف ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع الرئيس القبرصي، أن من الخطأ أن يترك الاتحاد الأوروبي أمن شرق المتوسط في أيدي أطراف أخرى، ولا سيما تركيا.ومن ناحية أخرى، كان ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان، قد أعلن أن تركيا لا تأبه بتهديدات العقوبات الأوروبية.