انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة كرداسة، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم كرداسة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.