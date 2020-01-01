القليوبية تشيع جنازة أحد الضباط المشاركين في ثورة يوليو

شيع أهالى قرية أجهور الكبرى في طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان العميد الحسينى أبو عرب أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952، ويعتبر أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار حيث تمت صلاة الجنازه على الفقيد أمام المعهد الديني بالقرية.وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بالقرية، واكتفت الأسره بتلقى العزاء على المقابر، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من انتشار لوباء فيروس كورونا.وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقرى المجاورة على فراق العميد الحسينى، حيث أكد محمد صالح داود أحد أبناء القرية أن الفقيد صاحب تاريخ حافل من الإنجازات في مجال العمل الخيري والأهلي والتطوعي عبر جمعيته الخيرية والتي أسسها عام 1971، وكان من أبرز أنشطتها إنشاء المعهد الديني الابتدائي والإعدادي ومعهد الفتيات ومحطة تنقية المياه وأرض مركز الأورام والجراحات المتقدمة ومبنى البريد والسنترال ومستودع الغاز وتجهيز مئات العرائس ومساعدة الأيتام.أكد الاهالى أن العميد الحسينى عقب إنهائه خدمته في المؤسسة العسكرية انخرط في العمل الخيرى بعدما ترك إرثه طوعا وتفرغ للعمل الخيرى وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهرى لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالى قريته أجهور الكبرى، كما قام بالتبرع بمبنى من 5 طوابق ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالي القرية.ويعد العميد الحسينى منصور أبوعرب أحد ضباط ثورة 23 يوليو، وبدأ تعليمه بمدرسة الأمير فاروق بحى روض الفرج والتحق بالكلية الحربية في أكتوبر عام 1948 رغبة في تحرير البلاد من الاحتلال البريطانى والمشاركة في إنشاء جيش وطنى، وتخرج في 11 فبراير عام 1950 وبعد التخرج التحق بكتيبة البنادق السادسة المشاة وشارك بعدها في الثورة كأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.