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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«حجازي» مهنئا المصريين بذكرى 23 يوليو: أتاحت التعليم لأبناء الفقراء

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:53 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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هنأ الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، جميع المصريين بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952.

وقال نائب وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تلك الثورة المباركة، كانت ولا زالت وستظل رمزا خالدا للإصلاح والبناء والتقدم والازدهار".

وأشار حجازي إلى أن ثورة 23 يوليو أنجبت مصطلح تكافؤ الفرص، وأتاحت التعليم لأبناء الفقراء لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضاف: "هذه الثورة بفضلها أنجبت مصر علماء عظماء رفعوا اسمها عاليا في المحافل العالمية".

واختتم: "بهذه المناسبة المجيدة أتقدم بالتهنئة لجيش مصر العظيم الذي يحمي مصر من المتآمرين والطامعين، حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

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