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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الجيزة تبحث مع «الزراعة» تعظيم الاستفادة من الثروة الداجنة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:50 ص
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
دعاء أبو العزم
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أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن شعبة تجار الدواجن بالغرفة ستعقد اجتماعًا طارئًا بعد غدٍ السبت بمقر الغرفة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة.

وكشف سامح السيد، رئيس شعبة أصحاب مزارع وتجار الدواجن والأسماك بغرفة الجيزة التجارية، أن الاجتماع سيتم خلاله استعراض خطط وزارة الزراعة في التوسع في إنشاء مجازر ومزارع الدواجن بهدف زيادة قدرات مصر من الثروة الحيوانية والداجنة تحقيقًا للتوازن الغذائي، مؤكدًا أن وزارة الزراعة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة في ذلك الشأن وبتنسيق كبير مع القطاع الخاص.

أشار "رئيس الشعبة"، إلى أن الاجتماع من المقرر أن يناقش سبل تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الدواجن الحية منعًا لتفشي الأمراض والأوبئة، مع العمل في الوقت ذاته على تفعيل البورصة الإلكترونية للتداول بما يتواكب مع آليات الدولة الحديثة لتنظيم وضبط الأسعار بالأسواق.

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