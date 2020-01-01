بدء العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الأقصر العام.. الأحد

تبدأ مستشفى الأقصر العام برئاسة الدكتور خلف الله عمر، مدير المستشفى، الأحد المقبل، في فتح عياداتها الخارجية لاستقبال المرضى، وذلك في إطار انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.وبذلك تكون الأقصر ثاني محافظات مصر يجرى بها تطبيق المنظومة الصحية الجديد بعد بورسعيد.وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد تابع خلال الأيام القليلة المقبلة الخطوات النهائية لإطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة، وحرص على رصد أعداد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للاستفادة من المنظومة.يُشار إلى أن مستشفى الأقصر العام يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وامراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.وقال مصدر مسؤول بالمستشفى، إنه طبقًا لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلًا من 154 سريرًا.وأضاف أنه سيتم زيادة عدد العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوى، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة (سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار)، ووحدة مناظير.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.