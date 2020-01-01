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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفارة مصر بأبوظبى تصدر وتجدد جوازات السفر وتعتمد عقود العمل اليوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:54 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح التقرير المعروض على الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه تيسيرا على المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصليًا من السفارة المصرية بأبوظبي اليوم الخميس الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق على الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.

كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم)، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم، واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.

أما خدمات المكتب العمالي  فتتمثل في ختم المستشار العمالي على شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.

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