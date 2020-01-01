البنك السعودي البريطاني يعلن طرح صكوك محلية بـ5 مليارات ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الخميس، عن اكتمال طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج المحلي بقيمة 5 مليارات ريال.وقال البنك، في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" اليوم، إنه قام بتعيين شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" بشكل منفرد كمدير سجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي لطرح الصكوك.وكان البنك السعودي البريطاني "ساب" قد أعلن بدء طرح الإصدار الأول للصكوك في السادس من يوليو الجاري.