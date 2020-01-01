فرنسا تتوقع نموًّا اقتصاديًّا 8% في 2021

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد 8% في عام 2021.وأبلغ لومير الجمعية الوطنية، أن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا اعتبارًا من 2022.كما قال إن أحدث بيانات "مرضية لكن هشة للغاية" لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11% في العام الجاري.