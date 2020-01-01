«الإرادة صانعة المستقبل».. محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ التابعة للمجلس الأعلي للثقافة٬ في السابعة مساء اليوم٬ محاضرة أونلاين٬ عبر قناة المجلس الرسمية باليوتيوب٬ محاضرة بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية.. رسالة للشباب (الإرادة صانعة المستقبل)"يلقي المحاضرة الفنان الدكتور حماد عبد الله حماد؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، ضمن سلسلة محاضرات: ( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان.وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.