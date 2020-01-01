«العمال العرب»: حذف فلسطين من خرائط جوجل تزويرٌ للتاريخ

استنكر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حذف اسم فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي "جوجل"، في محاولة لطمس تاريخ الشعب الفلسطيني الجلي، ومحو لذاكرة الأجيال الطالعة، واعتداء سافر على حقوقه المشروعة على أرض وطنه، تماشيًا مع صفقة القرن وانحيازًا للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي دبره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحق العودة إلى وطن حذف من خريطة العالم، بعد أن أمعن الاحتلال الاستيطاني في تغيير معالمه الجغرافية والديموغرافية.وأدان الاتحاد بقيادة الأمين العام غسان غصن، في بيان له اليوم الخميس، هذا الإجراء الفظ من إدارة محرك البحث الشهير، مطالبًا بالتراجع فورًا عن هذا الخطأ المتعمد والاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن هذا التصرف غير المسئول، والذي لن يغير الحقائق التاريخية ولن يمحو ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي عانى- ولا يزال- من الاحتلال ومآسي التشرد وبؤس مخيمات اللجوء، والتي ترضع أمهات فلسطين أطفالها الإيمان بوطنها وتعلقها بأرضها وتصميمها لتحرير أرضها السليب والعودة إلى الديار، وإقامة دولتها المستقلة على كامل تراب فلسطين والقدس عاصمتها الأبدية.ودعا الاتحاد إلى موقف عربي موحد وتحرك تقوده المنظمات الشعبية العربية والاتحادات النقابية القومية والمهنية والعمالية لمواجهة صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع والاعتراف بالكيان الإسرائيلي، والتعاون مع مختلف المنظمات العالمية والدولية، وإحرار شعوب العالم من أجل دعم القضية الفلسطينية والتصدي لكافة محاولات النيل منها أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.