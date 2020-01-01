حملة إزالة مخالفات البناء بقرية المظاطلي بالفيوم

أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية، 5 منازل، و6 أسوار بالطوب الأبيض، مخالفين على الأراضي الزراعية بزمام قرية المظاطلي، برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية.رافقه خلال الإزالة محمد فتحي نائب رئيس مجلس مدينة طامية، وشعبان أبو عيشة رئيس وحدة المظاطلي، وجمال اللازق بقسم الإشغالات.كما انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية، لقرية العزيزية، وبتأمين من قوات قسم شرطة طامية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، والعقيد خالد حسن مأمور قسم شرطة طامية، ورئيس مباحث طامية.وأسفرت الحملة عن استرداد 246 فدانا، و5 قراريط خارج زمام قرية العزيزية ولاية هيئة التعمير، وتم أيضًا استرداد أرض فضاء (مباني) على مساحة 875 مترا بقرية البراني بالعزيزية، وإجمالي عدد الحالات 16 حالة.ويأتي ذلك بعد انطلاق الموجة رقم 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز طامية.