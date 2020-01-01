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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 1848 مشروعا للشباب في دمياط

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:26 ص
نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
حسام فهمي
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قال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن مسؤولي البنوك القائمة بتمويل برنامج "مشروعك" تواجدوا بجميع مقرات المشروع بالمحافظة، لدراسة منح قروض بدون حد أقصى بحسب نوعية المشروع للشباب والراغبين في إقامة مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة ومتناهية، بالتعاون والتنسيق مع "مشروعك" بالوحدات المحلية.

وأضاف إبراهيم، أن عدد المشروعات المنفذة بالمحافظة 1848 مشروعا وفرت 4633 فرصة عمل.

وأوضح نائب المحافظ، عن وجود دراسات جدوى لأية مشروع لمساعدة الشباب والمتقدمين للحصول على تلك القروض وكذلك إصدار التسهيلات اللازمة لاستخراج الرخصة المؤقتة التابعة لبرنامج "مشروعك"، وتشجيعا للشباب وتفعيلا لدور مشروعك لتمكين الشباب المشارك للاستفادة من البرنامج الوزاري الذي هدفه التواصل مع شباب المحافظة في مختلف الأعمال والمستويات.

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