آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل شمال قطاع غزة

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وسط أعمال تجريف.وأفاد مراسل وكالة أنباء "وفا" بأن خمس آليات عسكرية تضم جرافتين وثلاث دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي قرب معبر بيت حانون شمال القطاع توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفترة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.