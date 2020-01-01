الكاتبة زيزيت سالم ضيفة «اقرأ معانا».. اليوم

تحل الكاتبة زيزيت سالم٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم٬ ضيفة على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تقدم قراءة لقصتها القصيرة "مدينة الدمى" من مجموعتها القصصية "عرائس السكر".ومما جاء في القصة نقرأ: "ملامح حزينة ارتسمت علي وجهي وصارت تشبه إلى حد كبير ملامح تلك الفتاة مشرعة الذراعين القابعة أعلي الإطار٬ سرت قشعريرة في جسدي حينما اتجهت برأسها نحوي ودبت فيها الحياة وبدأت تحدثني".وجاء أيضًا: "نادتني ابنتي الصغيرة ففزعت وطرف جفني وأشحت بوجهي عن المرآة فإذا بها تسقط علي الأرض وتتحطم وتتناثر أشلاؤها علي بساط الغرفة كجسد ألقته يد غادرة من فوق جبل عال فهوى".أخذت ألملم شظايا الزجاج في ذهول غير عابئة بالدماء التي تسيل من أناملي المرتعشة وكأن ومضة خارقة مستني وغرست بداخلي شعورا غريبا٬ شيئ ما قد نفذ للتو إلي أعماقي٬ شيئ قد يغير حياتي إلي الأبد.