الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عيسى خيري الجعبري، وعلاء مجاهد، ونزار رمضان ونجله المحامي أحمد، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة رأس الجورة، والجلدة، ونمرة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.