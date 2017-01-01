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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

71.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا والإجمالي 3.9 مليون

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:23 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 3 ملايين و970 ألفا و906 أشخاص على الأقل، وذلك عقب تسجيل 71 ألفا و695 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و190 شخصا على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1195 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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