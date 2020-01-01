رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرتين لإجلاء 300 كورى من العراق

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:20 ص
طائرتين لإجلاء كورين
طائرتين لإجلاء كورين من العراق
أ ش أ
طباعة
أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية صباح اليوم الخميس، طائرتين عسكريتين؛ لإعادة حوالي 300 مواطن من العراق، بعد أن أصبح في حالة تأهب بسبب الوتيرة السريعة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث من المقرر أن يصلوا إلى بلدهم صباح اليوم التالي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب- على موقعها الإلكتروني- أن طائرتي التزويد بالوقود من طراز كيه سي-330 غادرتا قاعدة جوية في مدينة "كيمهيه"، على بعد 450 كيلومترا جنوب العاصمة "سول"، في الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل الطائرتان اللتان ستقلان 297 مواطنًا كوريًا إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية- في بيان- إنها قررت استخدام الطائرتين العسكريتين لإجلاء العمال الكوريين الجنوبيين إلى البلاد بسرعة، نظرا لارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار ألفي حالة يوميا في العراق الذي يعاني نظامه الطبي من الضعف.

وأشارت إلى أنه عادة ما، تستغرق العمليات التحضيرية لإجلاء المواطنين من الخارج أسبوعين على الأقل عند استخدام طائرات مدنية.

ومن المتوقع أن تسلم كوريا الجنوبية عبر الطائرتين المتجهتين إلى العراق، 50 ألف كمامة واقية إلى الحكومة العراقية، حيث قدمت وزارة الدفاع 20 ألف كمامة، بالإضافة إلى 30 ألف كمامة قدمتها شركات كورية عاملة في العراق.

وعند عودتهم إلى كوريا، سيخضع العمال الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، لفحوص في المطار، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وأضافت الحكومة الكورية أن أولئك الذين تأتي نتائج اختباراتهم إيجابية، سيتم إرسالهم إلى المرافق الطبية، في حين سيوضع الأشخاص الذين تكون نتائج فحصهم سلبية في العزل الصحي في منشآت محددة لمدة أسبوعين، وهي الفترة المحددة لحضانة الفيروس.

يذكر أن حوالي 500 عامل كوري جنوبي يقيمون في مدينة كربلاء العراقية، على بعد 120 كيلومترا جنوب بغداد، للمشاركة في مشاريع البناء، وتشهد مواقع البناء في كربلاء سلسلة من الإصابات بكورونا منذ تأكيد أول إصابة بكورونا لعامل أجنبي في يوم 9 يوليو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة غرب سرت

علام: «مصر حصلت على ما كانت تريده بشأن سد النهضة»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

5 علامات رئيسية تشير إلى مشكلات في القلب

طرق بسيطة لتخفيف الإجهاد والإرهاق

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

«الإرادة صانعة المستقبل».. محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

الكاتبة زيزيت سالم ضيفة «اقرأ معانا».. اليوم

ريهام عبدالحكيم تحيي حفل ذكرى ثورة 23 يوليو بدار الأوبرا

تفاصيل حفل «مسار إجبارى» على مسرح النافورة المفتوح (صور)