اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

اكتشف علماء آثار صينيون مجموعة من المقابر يعود عمرها إلى أكثر من 2200 عام، وذلك في مدينة شيآن (موطن تماثيل الجنود والخيول الصلصالية الشهيرة في العالم) عاصمة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.وقال "تشو ليان هوا"، رئيس فريق الاستكشاف بمعهد حماية الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة "شنشي"، في تصريح اليوم الخميس، إنه تم العثور على 27 مقبرة في الجزء الشرقي من مدينة شيآن ويعود تاريخها إلى أسرة "هان" الغربية المبكرة (202 قبل الميلاد- 8 ميلادي)، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 500 قطعة مدفونة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 قطعة من اليشم التي تم استخدامها لتشكيل ملابس مصنوعة من اليشم بأكملها.وأضاف "هوا"، أن أكبر المقابر المكتشفة يوجد فيه ممر مائل، حيث تم العثور على أكثر من 190 قطعة وأكثر من 2200 قطعة من اليشم، لافتا إلى أنه من بين العناصر المكتشفة مجموعات مركبات برونزية وخيول وأواني فخارية وأجراس رنين وإكسسوارات ذهبية وعظام.