إنقاذ شاب من الغرق في دمياط

تمكنت قوات الإنقاذ البحري، من إنقاذ حياة شاب، كاد ان يلقى مصرعه غرقا في مدينة رأس البر بدمياط، حيث قام بالنزول إلى البحر خرقا لقرار غلق الشواطئ الذي أقره رئيس الوزراء.ومن جانبه، قال اللواء عماد حمدي، رئيس مجلس مدينة رأس البر بدمياط، إنه تم تكليف حملة لمتابعة الشواطئ وإدارتها وتنفيذ قرار الغلق، مؤكدا أنه لا توجد شركات إنقاذ نظرا لغلق الشواطئ.وطالب رئيس المدينة بعدم نزول البحر نظرا لغلق الشواطئ وحفاظا على أرواح الشباب من الوفاة غرقا، مؤكدا أن رجال الشرطة ومجلس المدينه يتحركون في حملات لمنع التواجد على الشواطئ.