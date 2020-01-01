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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ألمانيا: مساعدات أوروبية إضافية لمواجهة كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:17 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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كشف تقرير صحفي، أن ألمانيا وفرنسا هما البلدان الوحيدان اللذان يمكنهما توقع حوافز مالية من خطة إعادة الإعمار الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، تزيد قيمتها على ما اقترحته المفوضية الأوروبية.

وجاء في صحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه وفقا لدراسة أجراها مركز "بروجل" لأبحاث السياسات الاقتصادية في بروكسل، يمكن أن تتوقع ألمانيا -وفقا لأعداد أولية- 47.2 مليار يورو بدلا من 33.8 مليار يورو، وتبلغ الزيادة بالنسبة لفرنسا 7.4 مليار يورو ليصل إجمالي المبلغ إلى 50.7 مليار يورو.

يذكر أن القمة الأوروبية التي انعقدت مؤخرا قلصت مبلغ الحوافز المالية من برنامج إعادة الإعمار لمواجهة كورونا من 500 مليار يورو إلى 390 مليار يورو، فضلا عن 360 مليار يورو في صورة قروض.

وأضافت صحيفة "فيلت"، أنه باستثناء ألمانيا وفرنسا، سيتعين على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي توقع أموال أقل، لافتة إلى أن أكبر الخاسرين هما إسبانيا وبولندا.

كان زعماء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الثلاثاء بعد مفاوضات استمرت لمدة أربعة أيام إلى اتفاق على حزمة بقيمة 1.8 تريليون يورو، منها 1074 مليار يورو مخصصة لإطار موازنة الاتحاد حتى عام 2027، و750 مليار يورو كبرنامج اقتصادي واستثماري للمساعدة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

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