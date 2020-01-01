البحوث الفلكية: كوكب عطارد يصل أقصى استطالة له اليوم

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، إن اليوم الخميس هناك ظاهرة كونية جديدة وهى وصول كوكب عطارد لأقصى استطاله له.وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، في تصريحات له، أن الكوكب سيصل إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 20 درجة تقريبًا.وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن هذا الوقت هو أفضل وقت لرصد عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في الرابعة صباحا تقريبا قبل شروق الشمس مباشرة.يذكر أن الكرة الأرضية شهدت مؤخرا ميلاد القمر الجديد حيث كان أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل النجوم والمجرات والحشود النجمية لأنه لا يوجد ضوء القمر الذي يَحد من ضوء تلك الأجرام.