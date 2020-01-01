الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة مائية صباحًا.فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 24 والعظمى 35شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35طنطا الصغرى 24 والعظمى 34دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32مطروح الصغرى 21 والعظمى 28السلوم الصغرى 20 والعظمى 31سيوة الصغرى 21 والعظمى 34بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32دمياط الصغرى 24 والعظمى 32الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37السويس الصغرى 23 والعظمى 35العريش الصغرى 24 والعظمى 33رفح الصغرى 24 والعظمى 32رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36نخل الصغرى 20 والعظمى 37نويبع الصغرى 29 والعظمى 40طابا الصغرى 28 والعظمى 38كاترين الصغرى 22 والعظمى 37الطور الصغرى 26 والعظمى 33شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36بني سويف الصغرى 24 والعظمى 36المنيا الصغرى 23 والعظمى 37أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38قنا الصغرى 27 والعظمى 40الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40أسوان الصغرى 29 والعظمى 41أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40شلاتين الصغرى 29 والعظمى 40أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38حلايب الصغرى 30 والعظمى 37رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37