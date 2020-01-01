الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة
الخميس 23/يوليه/2020 - 08:06 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة مائية صباحًا.
فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
مطروح الصغرى 21 والعظمى 28
السلوم الصغرى 20 والعظمى 31
سيوة الصغرى 21 والعظمى 34
بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32
دمياط الصغرى 24 والعظمى 32
الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
السويس الصغرى 23 والعظمى 35
العريش الصغرى 24 والعظمى 33
رفح الصغرى 24 والعظمى 32
رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
نخل الصغرى 20 والعظمى 37
نويبع الصغرى 29 والعظمى 40
طابا الصغرى 28 والعظمى 38
كاترين الصغرى 22 والعظمى 37
الطور الصغرى 26 والعظمى 33
شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39
الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37
مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37
الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا الصغرى 23 والعظمى 37
أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38
سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38
قنا الصغرى 27 والعظمى 40
الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40
أسوان الصغرى 29 والعظمى 41
أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40
الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40
شلاتين الصغرى 29 والعظمى 40
أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38
حلايب الصغرى 30 والعظمى 37
رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37
فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
مطروح الصغرى 21 والعظمى 28
السلوم الصغرى 20 والعظمى 31
سيوة الصغرى 21 والعظمى 34
بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32
دمياط الصغرى 24 والعظمى 32
الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
السويس الصغرى 23 والعظمى 35
العريش الصغرى 24 والعظمى 33
رفح الصغرى 24 والعظمى 32
رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
نخل الصغرى 20 والعظمى 37
نويبع الصغرى 29 والعظمى 40
طابا الصغرى 28 والعظمى 38
كاترين الصغرى 22 والعظمى 37
الطور الصغرى 26 والعظمى 33
شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39
الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37
مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37
الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا الصغرى 23 والعظمى 37
أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38
سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38
قنا الصغرى 27 والعظمى 40
الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40
أسوان الصغرى 29 والعظمى 41
أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40
الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40
شلاتين الصغرى 29 والعظمى 40
أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38
حلايب الصغرى 30 والعظمى 37
رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37