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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسمارى: نعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:03 ص
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن "الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش".

ووجه المسماري حديثه إلى الليبيين، قائلا: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة".

وأضاف، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "المعركة خيار أساسي ضد الميليشيات والأتراك ومنتهكي القانون"، وأن "الجيش الوطني ظل طيلة الفترة الماضية يعد العدة لتحرير الوطن"، وتابع:"عملنا على إعادة هيكلة غرفة العمليات وخطوط النار وتم تدعيم جبهة سرت بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية".

وأشار المسماري إلى أن "القوات امتثلت للقرارات الأممية السابقة كما امتثلت إلى الدعوات الهادفة لحل الأزمة الليبية سياسيًا ومنها مؤتمر برلين".

وتابع:"الجيش الليبي رحب بالمبادرات الهادفة لحل الأزمة ووقف إطلاق النار وأخرها إعلان القاهرة"، مضيفًا أن "الجيش أوقف إطلاق النار وقتها مع تمسكه بحق الرد على أي هجوم تشنه ميليشيات الوفاق والمرتزقة الموالون لتركيا".

وشدد على أن "الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية محتملة في ليبيا".

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