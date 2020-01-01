فرنسا تسجل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، تسجيل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 178336 إصابة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة قالت في بيان، إن أعداد الوفيات في فرنسا بلغ 30172 بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.وأشار البيان إلى تراجع أعداد المصابين المنومين في المستشفيات إلى 6366 فردا كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة إلى 445 فردا.فيما قالت صحيفة لو موند الفرنسية، إن العاملين فى مجال الصحة ( مقدمو الراعاية)، يطالبون بأخصائيين في الأمراض النفسية والتحليل، وذلكم بعد معاناتهم من حالة نفسية سيئة نتيجة الضغط الكبير الذى تعرضوا له منذ بداية الوباء فى البلاد.ويعتقد منسقو وحدة الدعم النفسي للموظفين في مركز مستشفى سانت دينيس أنه حتى إذا انتهت الأزمة، فإن مقدمي الرعاية لا يزالون بحاجة إلى فرق من خدمات الطب النفسي.وسعت الجماعات الطبية إلى رفع صوتها إلى أعلى من أجل توصيله إلى الحكومة، ودعمت مجموعة Inter-Urgences وInter-Hôpitaux المعنيتان بشئون العاملين في المستشفيات وموظفى خدمات الطوارئ.