18 نقطة صحية للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن بدء التجهيز لانطلاق أتوبيس حملة التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بندر الأقصر، مع عودة التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، للتسهيل على المواطنين فى المنظومة والرد على استفساراتهم.كما تقرر استكمال أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر فى 18 نقطة تسجيل، وكان تم حتى الفترة التي سبقت ظهور جائحة فيروس كورونا، الانتهاء من أعمال تسجيل ما يزيد عن 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.وبدأت عمليات التسجيل بالتأمين بالأقصر فى أكتوبر العام الماضى وتوقفت لظروف جائحة كورونا وعادت من جديد ويجرى مواصلة أعمال تسجيل المواطنين حتى بدء تطبيق المنظومة خلال الفترة المقبلة.ودعت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظة الأقصر إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، والتسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.والوحدات الصحية التى يتم بها تسجيل المواطنين بالأقصر تشمل: مركز الكرنك الجديد ووحدة صحة الأسرة ووحدتى القباحى الغربى ونجع الخطباء ببندر الأقصر، ووحدة البغدادى بإدارة البياضية، ووحدتى حاجر الأقالته والطارف بإدارة القرنة، وحدتى الزينية بحرى والعشى بإدارة الزينية، وتم تحديد وحدتى منشية النوبة والضمان بإدارة الطود، وفى أرمنت يتم التسجيل بوحدتى الرزيقات قبلى والمحاميد بحرى، وتضم أماكن التسجيل بإسنا المراكز الصحية بالدير وأصفون وحى القرية ووحدتى الشغب وكومير.