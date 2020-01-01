مركز الأرصاد فى الإمارات يتوقع سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة مغبرًا وغائمًا جزئيًا أحيانًا، وصحوًا، مع تكوّن سحب ركامية قد يصاحبها سقوط الأمطار.ويكون الطقس الخميس مغبرًا وغائمًا جزئيًا أحيانًا - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحًا - مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقًا وجنوبًا بعد الظهر، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق.ويستمر الطقس يوم الجمعة مغبرًا، وغائمًا جزئيًا أحيانًا، مع فرصة لتشكل بعض السحب الركامية شرقًا وجنوبًا وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر مع سقوط أمطار.ويشهد يوم السبت طقسًا صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية شرقًا وجنوبًا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار.ويكون الطقس يوم الأحد غائمًا جزئيًا أحيانًا، مع بعض السحب الركامية شرقًا وجنوبًا وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر، مع سقوط أمطار.أما يوم الإثنين، فيكون الطقس مغبرًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار.