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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الكورية»: نسعى لتكون زيارة رئيس الصين العام الجارى

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:33 ص
كانج كيونج هوا
كانج كيونج هوا
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كشفت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية «كانج كيونج- هوا»، أن الوزارة تسعى إلى المضى قدمًا في تحقيق زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية في غضون العام الجاري.

وكانت كوريا الجنوبية والصين اتفقتا على الترتيب من أجل زيارة شي إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن «كانج»، اليوم، ردًّا على سؤال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم «كيم يونج-هو» في جلسة الاستجواب البرلمانية بشأن السياسة والدبلوماسية والوحدة والأمن التى عقدت بمقر البرلمان: «نحن نخطط لتحقيق زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا في الوقت المناسب، مع النظر إلى أوضاع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكننا لم نضع تاريخًا محددًا للزيارة».

وفيما يتعلق بسبب السعي إلى المضى قدمًا في تحقيق زيارة «شي»، أشارت «كانج» إلى أن زيارة «شي» للبلاد ستكون ردًّا على زيارة الرئيس «مون جيه-إن» إلى الصين.

وأضافت أنه من الواضح أن زيارة «شي» إلى كوريا سترتقي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، «مون جيه-إن» أجرى في مايو الماضي، مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن زيارة الأخير إلى كوريا الجنوبية والتعاون الثنائي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث اتفقا على المضي قدمًا من أجل تحقيق زيارة شي إلى كوريا الجنوبية في غضون العام الحالي خلال المكالمة الهاتفية الىي استمرت حوالي 34 دقيقة.

وقال شي: «إن إرادتي لزيارة لكوريا الجنوبية في غضون هذا العام لم تتغير»، وردًّا على ذلك، قال الرئيس مون: «إن زيارة الرئيس الصيني لكوريا هي الأهم في العلاقات الثنائية بين البلدين».

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