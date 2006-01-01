أمير الكويت يغادر إلى أمريكا لاستكمال العلاج

كشفت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، غادر البلاد في وقت مبكر اليوم، الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي.وقال مكتب الشيخ صباح، الذي يحكم الكويت منذ 2006، البالغ من العمر 91 عامًا، هذا الأسبوع إنه خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد، لكنه لم يحدد العلة.يذكر أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، هنأه أمير الكويت قبل يومين بنجاح العملية الجراحية قائلا:"قرت عين الكويت بسلامة سموكم بعد نجاح العملية الجراحية" .