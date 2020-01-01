ترامب عن عودة ابنه للدراسة: مرتاح للفكرة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فكرة عودة الطلاب للمدارس، فى ظل ما تشهده البلاد من مخاوف بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إنه مرتاح لفكرة عودة ابنه بارون وأحفاده للمدرسة، مؤكدا على ضرورة إعادة فتح المدارس، رغم مخاوف كثيرين من أن هذا التحرك قد يؤدي لزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وحث الرئيس الأمريكى الشبان على تفادي الحانات المزدحمة واتخاذ تحركات أخرى للحد من انتشار الفيروس.وكان ترامب أقر أمام الصحفيين، في مؤتمر بالبيت الأبيض، الثلاثاء، بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال إن "الأزمة ستسوء حتمًا، للأسف، قبل أن تتحسن".وأضاف "بعض المناطق في بلدنا تبلي بلا حسنًا جدًا، وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة"، مشددًا على أن الهدف "ليس فقط إدارة أزمة الوباء ولكن القضاء عليه".