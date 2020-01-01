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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ابن يقتل والده بثلاث طعنات بسبب 10 جنيهات بالمنيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:05 ص
طعنًا بسكين
طعنًا بسكين
المنيا ـ على حسين
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قتل عاطل "مريض نفسي" والده طعنًا بسكين بعد مشادة كلامية في حي عزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، وأكدت التحريات أنه مريض نفسي وتم نقل جثة الأب لمشرحة مستشفى المنيا العام والقبض على الابن القاتل.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الثاني طعنًا بسكين.

بالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن ويدعى "محمد.أ.م" 38 عاما، عاطل، الحصول على مبلغ 10 جنيهات من والده "أ.م" 64 عامًا بالمعاش، وتطور النقاش إلي مشاجرة سدد خلالها الابن 3 طعنات لوالده مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياته وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجري إلقاء القبض على المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة لتطوير مناقشته للوقوف على ظروف وملابسات وأسباب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

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