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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

ماجستير بـ إعلام القاهرة: الشائعات تؤثر على الجمهور.. والنفى يُحجّم آثارها

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:50 ص
محمد وليد بركات
محمد وليد بركات
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كشفت دراسة ماجستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن أن "السوشال ميديا، والإعلام الموجه من الخارج" هما أخطر مصادر الشائعات، مشيرة إلى أن الصحافة المصرية عملت على مواجهتها بعدة طرق كان أهمها النفي والتحليل.

وخلصت الدراسة التي أجريت تحت إشراف الأستاذة الدكتورة راجية قنديل الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، والدكتور خالد زكي المدرس بقسم الصحافة بالكلية، إلى تراجع إقبال الجمهور على الصحف المطبوعة مقابل وسائل أخرى كان في مقدمتها "السوشال ميديا"، كما أوضحت النتائج الإرتفاع النسبي لمستوى الوعي الإعلامي والقدرات النقدية لدى الجمهور.

وحللت الدراسة المواد الصحفية في صحف الأهرام، والمصري اليوم، وبوابتي الأهرام، واليوم السابع، خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019، تزامنًا مع الحملة الموجهة من الخارج ضد مؤسسات الدولة المصرية، وكشفت عن أن "المصادر الرسمية" كانت أكثر المصادر التي اعتمدت عليها الصحافة في معالجة الشائعات.

وتوصلت الدراسة إلى أن، أكثر فئات الشائعات التي تركز عليها الصحف هي الإقتصادية، ثم الإجتماعية، ثم الثقافية، وكانت المؤسسات الخدمية هي الأكثر استهدافًا بالشائعات نتيجة اتصالها باحتياجات المواطنين اليومية.

وأوضحت الدراسة التي تضمنت استطلاعًا لآراء أربعمائة مبحث من محافظات القاهرة الكبرى، التراجع النسبي للرضا العام عن أداء بعض مؤسسات الدولة، مع تأكيدهم على التأثيرات السلبية للشائعات على معلوماتهم، ومشاعرهم، وسلوكياتهم، والإشارة إلى أهمية نفي الشائعات على المستويين الإعلامي والرسمي في تقليص آثارها السلبية.

وحصل الباحث محمد وليد بركات، المعيد بقسم الصحافة بالكلية، على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير "ممتاز"، بعدما ناقشته لجنة الحكم على الرسالة برئاسة الأستاذة الدكتورة راجية قنديل وبعضوية الأستاذة الدكتورة آمال كمال طه، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة هناء فاروق، الأستاذ بقسم الصحافة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

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