محمد سامى يكتب: غراب المحافظ الطائر

يومًا بعد يوم يثبت الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه محافظ من طراز فريد، فنجده الإنسان القريب جدا من المواطن الشرقاوي فس العديد من المواقف الإنسانية، تجده يذهب ليزور أهل طفل سقط في بالوعة صرف صحي ويتوعد المخالفين بالمحاسبة القاسية؛ بل يقوم بتكرار الاتصال اليومي بوالد الطفل للاطمئنان عليه طبيا ومعرفة احتياجاته ليس هذا فحسب؛ بل دائم الاتصال بأهالي الشهداء للأطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم.يفتح «غراب» هاتفه المحمول 24 ساعة يرد على أي رقم يتصل به، لدرجة أن أحد البسطاء في قريتي حكي لي أنه تعرض لموقف شعر فيه بالظلم من أحد موظفي المحليات وضاق صدره من الشكوى، وفقد الأمل أن يستمع إليه أحد حتى أعطاه شخص هاتف المحافظ ولم يتخيل أن يرد عليه لكنه تفاجأ بالرد وسعة الصدر والتدخل السريع لحل المشكلة.يومًا بعد يوم نكتشف أن محافظ الشرقية يستغل عمله الأساسي كأستاذ جامعي ليرسخ ذلك على أرض الواقع، عبر حلول هادئة لأزمات المحافظة دون صمت غير مجدي ولا مفيد، فتحكيم العلم أساسه لحل المشاكل يقوم بجولات مكوكية في مختلف أنحاء المحافظة من أقصاها إلى أدناها، يقرر تحويل الزقازيق إلى مدينة تتمتع بالسيولة المروية بعد أن كانت يضرب بها المثل في التكدس المروري، بالإضافة إلى تحويل كورنيش المحافظة إلى متنفس مجاني لأهالي المدينة.يزور الحسينيى ليقضي يومًا مع الفلاحين لإقناعهم بتقنين وضع اليد ويخفض الأسعار الخاصة لكل فدان إلى النصف.وفى سرعة البرق تجده يتنقل بين مراكز المحافظة لافتتاح المشروعات من أجل تنمية حقيقة وتوفير فرص عمل وسلع غذائية آمنة.نجد أن الدكتور ممدوح غراب يرسخ خبرته كعالم من أجل محاربة التلوث الذي تعاني منه المحافظة، حيث يقرر تطهير كافة الترع والمصارف المائية لتوفير بيئة نظيفة بالمواطن، وأيضا يقتحم ملف القمامة ليقوم بإنشاء محطات وسيطة لتجميع القمامة ويساهم في إخراج أول مصنع لتدوير القمامة بالشراكة مع الإنتاج الحربي بخلاف اتصاله الدائم بوزارتي التخطيط والإسكان لإدراج مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة على مدار عقود طويلة.وأيضا فـ"غراب " حريص على توفير خدمات صحية بأعلى مستوى فنجده يتابع بنفسه توفير أدوية كورونا و يزور كافة المستشفيات فى كل المراكز ويقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويضع تصور لكل مركز بما يتمنى أن يراه عليه ويبدأ في التنفيذ بخطط موزونة تشتمل على رصف وتوسعة وتجميل للطرق الداخلية والخارجية، وإنشاء مدارس لتقليل الكثافات الطلابية وتوفير كوب مياه نظيف من خلال محطات مياه الشرب وتشغيل الوحدات الصحية وتزويدها بالأطقم الطبية.وحتى الزراعة لم ينساها المحافظ الطموح وكرس إليها جزء من اهتمامه وتبني مشروع تربية عجول البتلو من خلال قروض ميسرة لصغار المربيين، فضلا عن التوأمة التي حدثت في عهده بين مديرية الزراعة ومديرية الصحة وجامعة الزقازيق للارتقاء بالخدمات الزراعية والإنتاجية والتوعوية لما له من مردود إيجابي على قطاع الزراعة، ولم يغفل ممدوح غراب ضرورهةالاهتمام بالقطاع البيطري وتحصين وتطعيم رؤوس الماشية والدواجن لتجنب الإصابة بالأمراض والفيروسات التي تسبب نفوقهم.الشراكة مع القطاع الخاص وإبرام العقود الاستثمارية من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية أحدث نقلة نوعية في مفهوم التطوير الاقتصادي بمحافظة الشرقية..المحافظ المبتسم تجده متجهما في مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف ولعل ما فعله في الغشام خير دليل على ذلك.بالفعل محافظة الشرقية محافظة محظوظة أن يكون بها محافظ مثل ممدوح غراب جعل من الميدانية سبيلة لمواجهة مشاكله اليومية والأخرى الموروثة.