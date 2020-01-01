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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد تفقده لمواقع أسيوط الثقافية.. عواض يتفقد قصر ثقافة المنيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:25 ص
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
ايهاب مصطفى
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اختتم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس، جولته التفقدية بإقليم وسط الصعيد الثقافي بتفقد مواقع الهيئة بمحافظة المنيا وعقد لقاء مع العاملين بالفرع وقيادات الأفرع الثقافية التابعة للإقليم، بعد إنهاء جولته صباح أمس بمواقع فرع أسيوط.

وفى لقائه بالعاملين بالفرع وقيادات الأفرع التابعة للإقليم وجه رئيس الهيئة ببدء النشاط الثقافي والفني تدريجيًا بالمواقع الثقافية مع الإلتزام بالإجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة الثقافة ومجلس الوزراء، وضرورة التزام العاملين بالحفاظ على سلامة وأمن المواقع من تطهير وتعقيم وفق جدول زمني مع توفير معدات وأجهزة ومواد التطهير قبل وبعد الأنشطة المقدمة على مدار الإسبوع، وكذلك الالتزام بمسافات التباعد بين الرواد.

وتفقد عواض عدد من المواقع الثقافية بمحافظة المنيا أهمها قصر ثقافة المنيا ليعود لتقديم خدماته الثقافية لأهالي المحافظة وللوقوف على إجراءات الصيانة فيه تمهيدًا لعودة النشاط به وتقديم الخدمات الثقافية للرواد، ووجه رئيس الهيئة بإعداد خطط وبرامج ثقافية تتناسب مع كافة الفئات العمرية المستهدفه وتوعيتهم بما يتناسب مع طبيعة ومكان كل موقع، وابتكار أفكار جديدة لنشر الوعي والإبداع.
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا
قصر ثقافة المنيا

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