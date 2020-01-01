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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل حفل «مسار إجبارى» على مسرح النافورة المفتوح (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:56 ص
حفل مسار إجبارى
حفل مسار إجبارى
آلاء حسن
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أمسية صيفية عبرت عن مشاعر جيل الشباب نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، لفريق "مسار إجباري" الذي قدم على مسرح النافورة المفتوح 17 أغنية من الأعمال الخاصة بالفريق تناولت أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة، ونجح من خلالها في خلق حالة من التواصل والتفاعل الإيجابي مع الحضور من مختلف الفئات العمرية كان منها "حاوي، بتقولي، زيك أنا، تقع وتقوم، الوداع، صاحب، صياد، رغم المسافة، حد تايه، ما تخافش، فاكرة، مرسال، نهايات الحكاوي، شيروفربيا، مطلوب حبيب، صباحك ومساومات".

ومع امتزاج وجدان الحضور بالأعمال الغنائية الجادة التي قدمها الفريق ظهرت صورة حضارية أكدت ارتفاع وعي أفراد المجتمع المصري، حيث تم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تمثلت في استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسرح إلى جانب عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة والمسافات التباعدية الآمنة التي تم اعتمادها.

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