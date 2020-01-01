محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

قال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن نيابة ثان الشيخ زايد قررت حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنان اللبنانية، في البلاغات المقدمة ضده من الفنانة بتهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.وأضاف محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في تصريحات لـ "الدستور"، أن النيابة قررت حبس محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وسيعلن تفاصيل التحقيقات في مؤتمر صحفي.واتهمت الفنانة اللبنانية مدير أعمالها محمد وزيري في عدة بلاغات بالاستيلاء على 63 مليون جنيه.