خبير إستراتيجى: مصر لن تدفع الثمن وحدها

قال الدكتور حسن أبو طالب، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الدولة تواجه عددًا من التحديات على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن إدراك صناع القرار حجم المخاطر، يفشل كل هذه التهديدات أولًا بأول.وأضاف "أبو طالب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن الدولة تواجه عدة تحديات منها الإرهابيين والشراذم التي تظهر بين الحين والآخر، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي في الحدود الغربية مع ليبيا، كما تتعامل بـ"طول بال" مع ملف سد النهضة.وأشار أيضًا إلى مواجهة الدولة أزمة فيروس كورونا وسط تناغم وتعون كل المؤسسات، والذي ساعد مصر على الخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار اقتصادية.وأوضح أن البعض يقوم بالإساءة لمصر من خلال مخططات دولية تديرها أجهزة مخابرات، لأن مصر النقطة المركزية التي يتم توجيه كل هذه التهديدات والمخاطر إليها، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة وستنتصر على هذه التهديدات، لأنه لو لا قدر الله حدث عكس ذلك فمصر ليست هي التي ستدفع الثمن وحدها ولكن كل الدول العربية من شرقها وغربها.