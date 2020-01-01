بدء الأوكازيون الصيفى لمدة شهر.. اليوم

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 «الأوكازيون الصيفي».ونص القرار الوزاري على أن يكون لكل محل أسبوعين، واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحًا بها الثمن الفعلي، والذي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.