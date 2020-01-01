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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الفقى»: لولا 25 يناير لتعذر على الإثيوبيين بناء سد النهضة

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:18 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن من يستطيع إسقاط مصر يمكنه السيطرة على المنطقة كلها، فمصر دولة مركزية ومحورية تحمي وتقود وسقوطها يؤدي لسقوط المنطقة كلها في يد أعدائها.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن هناك صراع قائم بأعداء وخصوم جدد يلعبون دور خطير جدًا لتحقيق أهداف اقتصادية ومكاسب أرضية على حساب المنطقة العربية.

ونوه إلى أنه بعد 68 عامًا من قيام ثورة 23 يوليو مازلنا نعيش في آثارها، من تأميم قناة السويس، وإنشاء المصانع والإصلاح الزراعي، مردفًا أن مصر أثبتت في يوليو أنها دولة عتيقة ذات تقاليد تحترم، مضيفًا أنه لولا 25 يناير لتعذر على الإثيوبيين بناء سد النهضة.

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