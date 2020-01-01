إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «إيتاي البارود كوم حمادة» بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من مستشفى إيتاى البارود المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.والمصابون هم كل من:«أحمد محمد البسطويسي، 50 عامًا، ورانيا آمين محمد، 34 عامًا، ومروان محمد فوزي، 9 سنوات، ورولا محمد فوزي، 11 عامًا، وأمين محمود شندي، 50 عامًا»، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.