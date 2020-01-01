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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية تدشن أول كورفيت بحرى طراز «أفانتى 2200»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:47 م
كورفيت بحرى
كورفيت بحرى
محمد عمر
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احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية، الأربعاء، بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات «سفينة جلالة الملك الجبيل» من نوع كورفيت «أفانتي 2200»، في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو بإسبانيا.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن سفن مشروع السروات تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية.

وبالإضافة إلى تصنيع خمس سفن عسكرية، ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل، ومن المتوقع وصول «سفينة جلالة الملك الجبيل» إلى المملكة نھاية عام 2021 م، على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023 م.

ويأتي مشـروع السـروات نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية «SAMI»، وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية تحقيقًا وتفعيلًا لإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيـز ولـي العھـد بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030 م، فـي حـين سيسھم ھذا المشروع في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكـة، وتطـوير منظومـة الـدفاع السعودية.

كما سيعمل ھذا المشروع المشترك بين الشركة السـعودية للصـناعات العسـكرية «SAMI»، وشـركة نافانتيـا الإسبانية، على تنمية الشركات والمؤسسات السعودية، وذلك من خلال نقل التقنية، وتوطين جميـع الأعمـال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن الحربية.

وستزود «سفينة جلالة الملك الجبيل» والسفن الأخرى كافة التابعـة للقـوات البحريـة الملكيـة السـعودية بأول نظام إدارة قتال سعودي 100% تحت اسـم «حـزم» HAZEM، يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة «IP» مملوكة للشركة السعودية «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، ويعد ھذا النظام الأول من نوعه فـي الشـرق الأوسط.

ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل بالمملكة العربية السعودية، على أن يجھز نظـام إدارة القتـال السـعودي «حـزم» ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.

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