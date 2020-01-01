محافظ الفيوم: نفذنا 250 حملة إزالة ضمن الموجة الـ16

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة استرددت عشرات الأفدنة ضمن الموجة الـ16 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن العدد تخطى 250 حالة إزالة متنوعة ما بين أراضي زراعية أو أرضي مباني.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية "TeN"، أن المحافظة استردت مساحة 300 فدان و16 ألف متر مربع مباني ضمن الموجة، قائلًا إن الموجة تشهد قوة في التنفيذ وترابط بين أجهزة الدولة.وأكد أن الدولة جادة جدًا في التنفيذ، فضلًا عن وجود توجيه من القيادة السياسية بعدم التهاون بحق أي صورة فيها تعد، لافتًا إلى وجود إقبال من المواطنين وأصحاب العقارات للتصالح على مخالفات البناء.وتابع، لا يوجد تهاون وغير الجاد سيتم اتخاذ المبدأ القانوني والتشريعي معه، والأمر لا يوجد به تهاون أو تراخي أو موائمة، موضحًا أن إزالة المخالفات ضمن مخططات الدولة التي تحاول الحفاظ على أراضيها.وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ملف التعديات منعًا لاستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد وانشغال الدولة بها، والتوجيه أدى إلى حرية حركة بشكل كبير وساعدنا في التصدي المبكر للظاهرة.