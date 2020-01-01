البترول: تحويل السيارة للغاز يوفر لصاحبها 4 آلاف جنيه شهريا

قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك التابعة لوزارة البترول، إن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات هو قيمة مضافة للمجتمع، مؤكدًا أنه يقلل من استخدام الوقود، ويقلل من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون، وهو ما يحمى المصريين من استنشاق الغازات السامة والمسيئة للغاية.وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة غازتك التابعة لوزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأربعاء، أن استخدام الغاز يوفر 50% من استهلاك المواطن للبنزين، حيث إن السيارة الميكروباص التي تستهلك 30 لتر بنزين يوميا يمكن أو يوفر من 3 إلى 4 آلاف جنيه شهريا، حيث يوفر الغاز الطبيعى 50 قرشا لكل كيلو متر تتحركه السيارة.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة غازتك التابعة لوزارة البترول، أن سعر تحويل السيارات للغاز الطبيعى يتراوح ما بين 5500 جنيه إلى 12 ألف جنيه حسب نوع السيارة نفسها.