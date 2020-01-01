مصطفى الفقي: العلاقات الدولية لا تقوم على الأخلاق

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات الدولية لا تقوم على الأخلاق، وإسرائيل بذلت الكثير لاستنزاف الدول العربية.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قوى إقليمية مثل إيران وتركيا لها أطماع في المنطقة العربية، ويعتبران أن المناطق العربية بحالة من الضعف التي تمكنهم من الاستيلاء على ثروات الدول العربية.وأردف: "القوى الإقليمية في صراع مستمر بشكل غير مسبوق وكل طرف يريد إضعاف الآخر، كما أنه يوجد اتفاق ضمني بين إيران وتركيا لإضعاف المنطقة".ورأى الفقي، أن أمريكا تدلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتتحمل منه الكثير، مردفا: "الدول الكبرى ليس لها موقف واضح من تحركات تركيا وإيران في المنطقة".ولفت إلى أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي وصد عداء تركيا والجماعات الإرهابية في الوقت ذاته.