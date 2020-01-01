قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم 411 لسنة 2020 بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.