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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رهبان «مارجرجس» يطيبون رفات شفيع الدير فى تذكار وضع جسده بكنيسته بمصر القديمة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:15 م
دير مارجرجس بالرزيقات
دير مارجرجس بالرزيقات
هدى الأمير
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طيب مجمع رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، غرب محافظة الأقصر، رفات الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وذلك في عشية تذكار وضع جسده الطاهر بكنيسته في مصر القديمة، ويليها صلوات التسبحة وصلاة القداس الألهي صباح الغد الخميس.

والاحتفال قاصر فقط علي رهبان الدير، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، طبقًا لقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لاستمرار غلق الأديرة حتى 3 أغسطس المقبل لحين إشعار آخر.

تذكر المراجع الكنسية، أن مارجرجس بعد استشهاده كان قد دُفن بفلسطين وبنوا على جسده كنيسة باسمه، ثم حدث أن والى الواحات الذي كان مسيحيًا أراد أن ينال بركة جزء من رفات الشهيد حتى ينصره الله بصلاة الشهيد على البربر، فأرسل إلى والى فلسطين يطلب ذلك، فأجابه إلى طلبه، وأرسل له بعض أعضاء الشهيد في صندوق، فبنى الوالي كنيسة باسم الشهيد في الواحات، ووضع فيها الأعضاء المقدسة، ثم انتصر على البربر، وبمرور الزمن تناقص عدد المسيحيين بالواحات.

وأضاف كتاب سير القديسين المعتمد كنسيًا: «كان هناك راهبًا قديسًا يدعى القمص مرقس رئيس دير القلمون، وكان يَعْرِف بعض المسيحيين في البادية، وكان يمضى ليفتقدهم، وفي إحدى المرات ظهر له القديس مار جرجس في رؤيا وقال له: « امض في الصباح إلى منزل أحد الأعراب القريب منك، واطلب من أرملته أعضاء جسدي التي أحضرها زوجها من كنيستي بالواحات وخذها وضعها في كنيستي بمصر القديمة».

وي الصباح سأل المرأة فاعترفت بوجود الصندوق معها، فمضى الراهب إلى البابا غبريال الخامس البطريرك الثامن والثمانين (1409–1427م) وزف إليه الخبر.

واستكمل الكتاب: «ولما سمع البابا هذا الخبر مضى ومعه الأساقفة والكهنة والأراخنة وأعطى للمرأة مبلغًا من المال، وأخذ الصندوق وحمله باحتفال عظيم، وأتى به إلى كنيسة الشهيد مار جرجس بدرب التقى بمصر القديمة».

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